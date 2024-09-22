Происшествия

Трое из четверых сбежавших в Великих Луках подростков найдены

Трое из четверых подростков, сбежавших из школы-интерната в Великих Луках, найдены, сообщили в группе великолукского поискового отряда «След» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: поисковый отряд «След» / «ВКонтакте»

Продолжаются поиски Михаила Максименко 2013 года рождения.

Всех, кто обладает какой-либо полезной информацией о местонахождении Михаила Максименко, просят сообщить об этом в полицию: 5-27-94 (дежурная часть), либо великолукскому поисковому отряду «След»: +79113767676.

Напомним, в 8:00 мальчики ушли из школы-интерната (Великие Луки, улица Щорса, 90) и могли двигаться к трассе М-9 Москва - Балтия и далее в сторону Пскова.

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О пропаже Михаила Максименко сообщалось 25 сентября.