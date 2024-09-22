Происшествия

Более трех миллионов рублей выманили мошенники у жителей Псковской области

Мошенники обманули жителей Псковской области на сумму свыше трех миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По версии следствия, нескольким жителям Пскова и Островского района звонили незнакомцы, которые представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов. И под предлогами предотвращения попыток несанкционированного доступа к банковским счетам собеседников и оформления кредитов, а также предоставления дополнительного заработка в Сети обманным путем завладели их деньгами на общую сумму более трех миллионов рублей.

Обманутые наши сограждане обратились за помощью в полицию. В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведется расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.