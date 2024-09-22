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Четвертого ушедшего из школы-интерната подростка нашли Великих Луках

Поиски пропавших подростков, сбежавших из школы-интерната в Великих Луках, завершили в Великих Луках. Все подростки найдены живыми. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОМВД России по городу Великие Луки.

Фото здесь и далее: поисковых отряд «След»

«Благодаря оперативным действиям сотрудников они были обнаружены в городе. Выражаем благодарность всем, кто способствовал распространению информации!» - сказали в ведомстве.

Напомним в 8:00 мальчики ушли из школы-интерната (Великие Луки, улица Щорса, 90). После поступило сообщение о том, что троих мальчиков нашли.

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По информации поискового отряда «След», теперь и четвертый пропавший - Михаил Максименко - вернулся в Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей.