Происшествия

Пскович ударил соседку ножом в живот из-за хлопающей двери

Пскович ударил соседку ножом в живот из-за хлопающей двери. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.

В апреле 2024 года обвиняемый находился по месту жительства и распивал спиртные напитки. В это время соседка по общежитию хлопала своей дверью в комнату, поскольку делала ремонт в комнате и приходилось часто выходить. Хлопанье двери его очень раздражало.

Мужчина подошел к соседке и предложил свою помощь, чтобы дверь не хлопала, на что она ответила что не нуждается в его помощи. Далее он направился на кухню, где взял из ящика стола кухонный нож, после чего вернулся к двери соседки. Обвиняемый сказал женщине, что либо они решат вопрос с шумом от двери по-хорошему либо по-плохому, указав взглядом на нож, который держал в руке.

Между ними возник конфликт, они оскорбляли друг друга нецензурными словами. В ходе конфликта пскович нанеc один удар ножом женщине в область живота.

Своими умышленными действиями обвиняемый причинил соседке тяжкий опасный для жизни человека вред здоровью, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.