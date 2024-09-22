Происшествия

Минометную мину идентифицировали в деревне Вернявино Палкинского района

Минометную мину нашли в Палкинском районе вблизи деревни Вернявино 26 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

Группой разминирования поисково-спасательной бригады города Пскова была идентифицирована одна минометная мина калибра 82 миллиметра времен Великой Отечественной войны.

Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).