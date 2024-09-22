Происшествия

В Нижегородской области площадь пожара на мусорном полигоне увеличилась до 10 тысяч квадратных метров

Площадь пожара на мусорном полигоне в Нижегородской области увеличилась до 10 тысяч квадратных метров, сообщило МЧС России в Telegram-канале.

Сообщение о горении мусора на полигоне твердых бытовых отходов в Богородском округе около поселка Лазарево поступило в воскресенье в 12.43 мск. Как позднее сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области, на полигоне ТБО работают силы ГУ МЧС РФ по Нижегородской области и богородская пожарная охрана, также на месте находится глава Богородского муниципального округа Алексей Коротков и профильные специалисты регионального минэкологии и минлеса.

«Площадь пожара в Нижегородской области увеличилась до 10 тысяч квадратных метров», - говорится в сообщении.