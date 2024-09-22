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Новосокольнический суд дал наркосбытчику 3 года лишения свободы

Новосокольническим районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины, обвиняемого в незаконном сбыте наркотического средства в значительном размере (пункт «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Согласно материалам дела, пскович решил продать каннабис (марихуану) с целью незаконного обогащения. В ходе оперативно-розыскного мероприятия под кодовым названием «проверочная закупка» к обвиняемому прибыл «покупатель», который передал ему деньги за наркотик. На следующий день обвиняемый сообщил подставному покупателю о месте, где оставил наркотическое средство — на обочине дороги в снегу. Забрав марихуану, «покупатель» добровольно передал её сотрудникам полиции.

При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства, включая наличие у обвиняемого малолетнего и несовершеннолетнего детей, его состояние здоровья, а также полное признание вины и раскаяние в содеянном.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.