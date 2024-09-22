Происшествия

Израильская армия заявила о запуске ракет со стороны Ирана

Израильская армия сообщила о запуске ракет со стороны Ирана, передает РИА новости.



Фото: РИА новости

«Некоторое время назад были запущены ракеты в сторону Израиля. Вам приказано сохранять бдительность и точно следовать инструкциям Командования тыла. <...> ЦАХАЛ делает и будет делать все необходимое для защиты мирных жителей государства Израиль», — говорится в Telegram-канале израильской армии.



Сообщается, что Иран уже начал вторую волну ракетной атаки на Израиль.



По данным Jerusalem Post, во время первой волны в сторону еврейского государства выпустили около 400 ракет.

По всей территории Израиля звучат сирены воздушной тревоги. В небе над Тель-Авивом видны вспышки от перехватчиков системы ПВО. Над Иерусалимом прогремели десятки взрывов, передает агентство France-Press.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что начал атаку в ответ на смерть генсека «Хезболлы» Хасана Насруллы, главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами «Кудс» Аббаса Нилфорушана.



В свою очередь, президент США Джо Байден приказал американским военным оказать Израилю поддержку в защите от атак со стороны Ирана.



О том, что Иран в ближайшее время может запустить в сторону Израиля баллистические ракеты, ранее во вторник сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации. В Белом доме подчеркнули, что такое нападение приведет к «тяжелым последствиям» для Тегерана.



ВВС Израиля 27 сентября нанесли точечный авиаудар по главному штабу «Хезболлы» в Бейруте, который находился под жилыми домами в районе Дахия. При этом погибли генсек организации Хасан Насрулла, командующий южным фронтом движения Али Карки и командующий силами «Кудс» КСИР Аббас Нилфорушан.