Происшествия

Шиномонтажная мастерская горела на улице Леона Поземского в Пскове

Шиномонтажная мастерская загорелась в городе Пскове 1 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

Сообщение о пожаре поступило в 11:08. На улице Леона Поземского в Пскове специалисты МЧС России ликвидировали возгорание кровли в здании шиномонтажа. Причиной, предположительно, стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печи. Строение удалось спасти. Привлекались 10 человек личного состава и 2 единицы техники.

Другой пожар произошел вечером, в 20:16, на улице Интернациональной в Невеле. Пожарными МЧС России ликвидировано возгорание кровли в неэксплуатируемом строении. Возможной причиной стало неосторожное обращение с огнем. Строение спасено, никто не пострадал. Привлекались 5 специалистов и 2 единицы техники.