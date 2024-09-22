Происшествия

Свыше полутора миллионов рублей лишились псковичи после общения с мошенниками

Свыше полутора миллионов рублей лишились некоторые жители Псковской области в результате мошеннических действий злоумышленников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По версии следствия, нескольким жителям Пскова, Великих Лук и Печорского округа звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками банков и других организаций. И под разными предлогами завладели их сбережениями.

В частности, махинаторы предложили одному из пользователей получить выигрыш на сайте. Другим собеседникам они сообщили, что некие люди будто бы собираются совершить попытки несанкционированного оформления на них кредитов, в связи с чем следует срочно перевести деньги на «безопасные счета», что те и сделали.

В итоге потерпевшие потеряли в совокупности более полутора миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела. В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняют в ходе следствия.