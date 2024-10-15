Происшествия

Великолучане попались на краже продуктов из магазина

Великолучан задержали за кражу продуктов из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Росгвардии по Псковской области.

Фото: управление Росгвардии по Псковской области

Экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на улице Ставского в Великих Луках – поступил сигнал «тревога».

Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали граждан 1999 и 1996 годов рождения, которые похитили из торгового зала продукты питания.

По факту хищения проводится проверка.