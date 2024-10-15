Происшествия

Островича осудили за дискредитацию Вооруженных сил РФ

Островича осудили за дискредитацию Вооруженных сил РФ и оштрафовали на 40 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Островский городской суд вынес постановление по делу об административном правонарушении в отношении местного жителя, обвиняемого в публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, а также поддержания международного мира и безопасности (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ).

Согласно материалам дела, мужчина, находясь в общественном месте, допускал высказывания националистического характера, совершая публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 40 000 рублей.