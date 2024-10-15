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Аферисты завладели аккаунтами псковичей и великолучан на сайте «Госуслуги»

23.10.2024 10:44|ПсковКомментариев: 0

Неустановленные аферисты обманным путем получили неправомерный доступ к личным кабинетам псковичей и великолучан на сайте «Госуслуги». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

В полицию за помощью обратились пятеро пользователей сайта «Госуслуги» из Пскова и Великих Лук, которые сообщили, что 22 октября им звонили неизвестные. Они представлялись сотрудниками сотовых компаний, а также других организаций. Под предлогами необходимости продления договоров на оказание услуг связи, замены счетчиков, а также перерасчета пенсии мошенники осуществили неправомерный доступ к личным кабинетам абонентов с последующим блокированием их учетных записей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. В ходе расследования уточняются все обстоятельства произошедшего. По имеющимся сведениям, потерпевшие, среди которых оказались и пенсионеры, предоставили «доброжелателям» свои персональные данные и коды из СМС-сообщений.

Теги: #мошенники
Источник: Псковская Лента Новостей
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