Происшествия

Пскович до смерти забил свою знакомую гантелью и оправился в колонию на 16 лет

49-летний житель города Пскова лишился свободы на 16 лет за убийство знакомой гантелью. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

Установлено, что в ноябре 2023 года осужденный, находясь у себя дома в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта решил убить женщину, посчитав, что та украла принадлежащее ему имущество.

Мужчина взял гантель, и, пройдя в комнату, где находилась женщина, ударил ею по телу потерпевшей. Затем злоумышленник взял нож и ударил им в голову жертвы.

В результате полученных тяжких телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.

С учетом данных о личности осужденного, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, наличия смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 16 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.