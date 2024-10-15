Происшествия

Нетрезвый великолучанин украл у подростка телефон и отправился на обязательные работы

Жителя города Великие Луки приговорили к обязательным работам за кражу телефона (часть 1 стать 158 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

В ходе судебного следствия установлено, что 29 апреля в период времени с 14:20 до 14:39 житель города Великие Луки, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь у подъезда, тайно похитил из сумки, которую оставил на скамейке подросток, телефон стоимостью 9 000 рублей.

Мировой судья города Великие Луки вынесен обвинительный приговор. Великолучанин признан виновным в совершении вышеуказанного преступления и ему назначено наказание в виде 120 часов обязательных работ.