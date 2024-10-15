Происшествия

Острович может лишиться свободы за кражи в разных районах области

36-летнего жителя города Острова будут судить за совершение семи краж (часть 1 статьи 158 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Великих Лук.

В ходе дознания установлено, что в период с февраля по апрель подозреваемый совершил семь хищений имущества (продуктов питания, алкогольной продукции, корма для домашних животных) из торговых организаций нескольких городов и районов Псковской области (Великие Луки, Псков, Новосокольники, Остров). Общий ущерб, причинный мужчиной, составил около 32 000 рублей. Похищенное имущество он употреблял сам, а также продавал.

Санкция части 1 статьи 158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.