Происшествия

Житель Палкинского района ударил собутыльника поленом по голове

40-летнего жителя Палкинского района могут привлечь к уголовной ответственности за умышленное причинение легкого вреда здоровью с использованием предмета, который можно считать оружием. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре района.

По версии следствия, в июне, когда два приятеля проводили вечер за алкоголем, они поссорились, и обвиняемый ударил собутыльника поленом по голове.

Сейчас проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств дела. Санкции по статье предусматривают различные наказания, включая обязательные работы, исправительные работы или даже лишение свободы на срок до двух лет.