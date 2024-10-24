Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Задай вопрос о мунреформе!
Иван, белиссимо!
Господин Рейтингомер
велик могучим русский языка
Кружки и секции для детей
животноводство в Новосокольниках
Лонгрид мифы о молоке
босиком по траве
 
 
 
ещё Происшествия 24.10.2024 11:321 «Буржуи»: прокурор зачитал переписки экс-замглавы Пскова по уголовному делу 24.10.2024 12:170 Рассматривать уголовное дело экс-замглавы Пскова продолжили в закрытом порядке 24.10.2024 11:510 Житель Палкинского района ударил собутыльника поленом по голове 24.10.2024 11:321 «Буржуи»: прокурор зачитал переписки экс-замглавы Пскова по уголовному делу 24.10.2024 11:250 Артснаряд и минометную мину идентифицировали в Пустошкинском районе 24.10.2024 11:100 Вещественные доказательства по делу Грацкого рассматривают в закрытом порядке
 
 
 
Самое популярное 17.10.2024 13:5610 Все школы Пскова перейдут на «дистанционку» 23.10.2024 17:042 Свадьбу «гуля и няшки» из Пскова обсуждают по всей стране 18.10.2024 10:440 С шестью погибшими на СВО военными простились в Псковской области 18.10.2024 10:581 Клирик Великолукской епархии запрещён в священнослужении после смертельного ДТП в деревне Алоль 20.10.2024 19:320 Людей эвакуируют из псковского «Акваполиса»
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Житель Палкинского района ударил собутыльника поленом по голове

24.10.2024 11:51|ПсковКомментариев: 0

40-летнего жителя Палкинского района могут привлечь к уголовной ответственности за умышленное причинение легкого вреда здоровью с использованием предмета, который можно считать оружием. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре района.

По версии следствия, в июне, когда два приятеля проводили вечер за алкоголем, они поссорились, и обвиняемый ударил собутыльника поленом по голове. 

Сейчас проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств дела. Санкции по статье предусматривают различные наказания, включая обязательные работы, исправительные работы или даже лишение свободы на срок до двух лет.

Теги: #инцидент
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли переименовать советские улицы, как делают в соседних регионах?
В опросе приняло участие 197 человек
24.10.2024, 12:320 Менее 1% псковичей не завтракают по утрам 24.10.2024, 12:300 Псковский губернатор рекомендовал водителям своевременно менять «лысую» резину 24.10.2024, 12:170 Рассматривать уголовное дело экс-замглавы Пскова продолжили в закрытом порядке 24.10.2024, 12:140 ТОС в действии: новые спортивные и детские площадки в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ
24.10.2024, 12:110 Бойцов псковского спецназа отметили региональными наградами 24.10.2024, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с новым руководителем ансамбля «Псков» 24.10.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 24 октября 24.10.2024, 11:570 В России выпустили более 500 тысяч автомобилей с начала года
24.10.2024, 11:510 Житель Палкинского района ударил собутыльника поленом по голове 24.10.2024, 11:431 «Сообразим на троих»: Судьба власти в Великих Луках, налог на бездетность и что делать с западными праздниками? 24.10.2024, 11:410 Псковские молодожёны год путешествовали автостопом по России и странам Азии 24.10.2024, 11:321 «Буржуи»: прокурор зачитал переписки экс-замглавы Пскова по уголовному делу
24.10.2024, 11:280 Перекресток улиц Яна Фабрициуса и Гражданской в Пскове через суд требуют обновить по гарантии  24.10.2024, 11:250 Артснаряд и минометную мину идентифицировали в Пустошкинском районе 24.10.2024, 11:100 Вещественные доказательства по делу Грацкого рассматривают в закрытом порядке 24.10.2024, 11:020 «Великий, могучий»: феминитивы и профессионалы
24.10.2024, 10:541 Опыт Псковской области по выдаче QR-кодов многодетным переняли на федеральном уровне  24.10.2024, 10:470 Сбер вдвое увеличил размер банковской гарантии для бизнеса без залога 24.10.2024, 10:460 «Беседка»: Как студент стал руководителем ансамбля «Псков» 24.10.2024, 10:440 Исследование письменных доказательств по делу Грацкого началось в псковском суде
24.10.2024, 10:410 Дело завели на гражданина Молдовы в Псковской области за попытку незаконно проникнуть в РФ  24.10.2024, 10:290 Количество доступных электронных услуг в Псковской области увеличилось в 50 раз 24.10.2024, 10:230 Флешмоб, артисты и мини-диско ждут псковичей на «Волшебной горе» 4 ноября 24.10.2024, 10:190 Закупки VPN органами власти выросли на 683%
24.10.2024, 10:120 Минцифры до конца года запустит бета-версию консультанта на «Госуслугах» 24.10.2024, 10:000 2 ноября рекомендовали сделать сокращенным рабочим днем 24.10.2024, 09:501 Мини-сквер «Белочкин хуторок» открылся в псковском микрорайоне Овсище 24.10.2024, 09:500 Житель Великих Лук получил срок за угрозу задушить свою знакомую
24.10.2024, 09:480 Мужчина погиб при возгорании жилого дома в Дновском округе 24.10.2024, 09:400 Расходы бюджета на сельскую ипотеку вырастут в 1,6 раза 24.10.2024, 09:300 Острович может лишиться свободы за кражи в разных районах области 24.10.2024, 09:220 Неделю правовой грамотности проведут в псковских школах
24.10.2024, 09:150 Законопроект о страховании ответственности курьеров дошел до чтения в ГД 24.10.2024, 09:050 Фиктивно сдавшего псковичке экзамен по русскому языку иностранца выдворили из РФ  24.10.2024, 09:000 Нетрезвый великолучанин украл у подростка телефон и отправился на обязательные работы 24.10.2024, 08:400 Священномученика Александра Гривского вспоминают 24 октября
24.10.2024, 08:301 Псковская стоматологическая поликлиника на Октябрьском, 29 перечислила преимущества лечения зубов осенью 24.10.2024, 08:230 Автомобиль опрокинулся на бок на улице Инженерной в Пскове 24.10.2024, 08:200 Тросовые ограждения могут появиться на псковских дорогах 24.10.2024, 08:176 Губернатор предложил включить всю Псковскую область в перечень геостратегических
24.10.2024, 08:000 Стандарт цифровых медицинских двойников появится в России 24.10.2024, 07:300 День без бумаги празднуют в мире 24.10.2024, 07:000 День спецназа отмечают 24 октября 23.10.2024, 23:270 В Псковской области увеличили тарифы на вырубку елей к Новому году
23.10.2024, 23:170 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 23 октября 23.10.2024, 22:381 Число полётов по маршруту «Псков – Москва» увеличат до двух рейсов ежедневно 23.10.2024, 22:090 Осужденные к принудительным работам побывали на приеме у начальника псковского УФСИН 23.10.2024, 22:060 Майор полиции рассказал великолукским студентам о видах дистанционных мошенничеств
23.10.2024, 22:050 Псковичи представят регион на чемпионате «Абилимпикс» в двух компетенциях 23.10.2024, 22:020 Перекресток на Запсковье требуют реконструировать по гарантии через суд 23.10.2024, 22:000 «Синдром кукушки»: почему матери бросают своих детей, рассказала психолог 23.10.2024, 21:570 Обновленный светофор в Пскове принят в эксплуатацию
23.10.2024, 21:520 В Псковской области усилят контроль за работой по обеспечению безопасности дорожного движения 23.10.2024, 21:400 Скорость движения ограничат на нескольких участках трассы Р-23 «Псков» 24 октября 23.10.2024, 21:320 В Псковской области оказали помощь более пяти тысячам детей за 2024 год 23.10.2024, 21:200 Срок представления какой налоговой отчётности истекает 25 октября, напомнили псковичам
23.10.2024, 21:120 Псковичи могут стать участниками Всероссийского форума «Патриот» 23.10.2024, 21:020 Два Volkswagen Polo столкнулись в Пскове на улице Труда 23.10.2024, 21:000 В конкурсе новогодних открыток могут участвовать жители Псковской области 23.10.2024, 20:520 Россияне перестали бояться потерять работу - аналитики
23.10.2024, 20:400 Дактилоскопирование провели с псковскими школьниками судебные приставы 23.10.2024, 20:320 Великолукские студенты приняли участие в дебатах о спорте 23.10.2024, 20:200 Субботник с командой «5 вёрст Псков» состоится 26 октября 23.10.2024, 20:160 В Псковской области мужчина в тельняшке ушёл в лес и не вернулся
23.10.2024, 20:020 Почти четыре тысячи мальков, выращенных в Псковской области, выпустили в Финский залив 23.10.2024, 20:000 ФСБ приглашает в свои вузы псковских выпускников 23.10.2024, 19:400 Прокурор области примет граждан в здании невельской прокуратуры 23.10.2024, 19:270 Александр Котов о строительстве очистных сооружений в Порхове: Сильно хвалить подрядчика не буду, но и больших претензий нет
23.10.2024, 19:202 4 из 10 псковичей поддерживают запрет животных в цирках – опрос 23.10.2024, 19:000 В Пскове откроют выставку «Юрий Кольцов и его друзья» 23.10.2024, 18:490 Четыре километра дороги Остров – Новоржев обновили и ввели в эксплуатацию 23.10.2024, 18:360 Семейная пара передала полсотни книг для сельских библиотек Псковской области
23.10.2024, 18:310 Стартовала регистрация на второй региональный форум «Найди себя в Псковской области» 23.10.2024, 18:300 В Пскове вновь состоится семейная экскурсия по Варлаамовской башне 23.10.2024, 18:300 Дмитрий Белюков: Преступления периода фашистской оккупации не имеют срока давности 23.10.2024, 18:260 В российском городе запустили интерактивную карту аварий на теплосетях
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru