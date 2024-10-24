Происшествия

Жителя Бежаниц оштрафовали за оскорбления подростка в Telegram

Прокуратура Бежаницкого района провела проверку по факту оскорбления несовершеннолетнего ребенка в Telegram. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе проверки установили, что в июле 2024 года 18-летний молодой человек на почве личных неприязненных отношений с использованием мессенджера Telegram неоднократно оскорбил 16-летнего подростка.

«Злоумышленник выражался в адрес мальчика грубыми нецензурными выражениями, чем унизил его честь и достоинство», – рассказали в прокуратуре.

В связи с этим прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ (оскорбление). Виновника привлекли к ответственности, он должен будет оплатить штраф в размере 3 тысяч рублей.