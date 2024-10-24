Происшествия

Жилой дом горел в Стругокрасненском округе

Жилой дом горел на улице Центральной в деревне Костелево Стругокрасненского муниципального округа 26 октября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, предположительной причиной стало короткое замыкание электропроводки на вводе в квартиру.

Позднее в том же округе в деревне Теребуни ликвидировали возгорание хозяйственной постройки. Возможной причиной стала неисправность прибора печного отопления.

Возгорание жилого дома в Себежском районе в деревне Томсино произошло в тот де день. Предварительной причиной стало короткое замыкание электропроводки на вводе в дом. Пожарные спасли три хозяйственных постройки. Пожар ликвидировали 6 специалистов и 2 единицы техники.

Позже поступило сообщение о возгорании в хозяйственной постройке в Невеле на улице Красных Партизан. Причиной могло стать несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования. Пожарные спасли хозяйственную постройку.