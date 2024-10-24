Происшествия

Дновец ответит в суде за убийство знакомого на даче

В Дновском районе перед судом предстанет мужчина по обвинению в убийстве знакомого (часть 1 статьи 105 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Фотографии: СУ СК РФ по Псковской области

По версии следствия, вечером 29 июня обвиняемый со своим знакомым находился в своем дачном доме. Между ними произошла ссора на почве совместного распития алкогольных напитков. В ходе возникшего конфликта хозяин дома взял кухонный нож и ударил знакомого в грудь и конечности. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.