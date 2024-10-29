Происшествия

Мошенники обманули 11 псковичей и получили доступ к их «Госуслугам»

Неизвестные люди обманным путем получили неправомерный доступ к личным кабинетам псковичей на сайте «Госуслуги». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в эти октябрьские дни одиннадцати пользователям сайта «Госуслуги» из Пскова и Великих Лук звонили незнакомцы. Они представлялись сотрудниками разных сотовых компаний, Пенсионного фонда и других организаций. И под предлогами продления договоров на обслуживание сотовой связи, а также продления действия страхового полиса, перерасчета пенсий, замены счетчиков получили неправомерный доступ к личным кабинетам доверчивых людей с последующим блокированием их учетных записей.

Потерпевшие, среди которых были пенсионеры, обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела. В ходе расследования выясняются все обстоятельства произошедшего.