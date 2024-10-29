Происшествия

Немецкую авиабомбу взорвали в Псковской области

Немецкая авиабомба SC-50 была ликвидирована в Псковской области 1 ноября путём контролируемого подрыва. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ Псковской области.

Фото: ГУ МЧС Псковской области

Ранее группа разминирования поисково-спасательного отряда города Великие Луки в лесном массиве вблизи населенного пункта Уща-Река Невельского округа идентифицировала немецкую авиабомбу SC-50.

Видео: ГУ МЧС Псковской области

«Мероприятия проведены в соответствии с требованиями безопасности. Все работы прошли в штатном режиме, ущерба населению и инфраструктуре не нанесено», - отметили в МЧС.