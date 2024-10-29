Происшествия

Псковскую компанию обязали выплачивать зарплаты сотрудникам в полном объеме

ООО «Коммерческий центр» в Пскове обязали не нарушать требования трудового законодательства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в государственной инспекцией труда в Псковской области.

Инспекция вынесла в отношении компании предостережение. Основными видами деятельности ООО является аренда и управление недвижимым имуществом и торговля оптовая и розничная.

Основанием для вынесения предостережения стали сведения из федеральной налоговой службы о начислении заработной платы работникам ниже установленного минимального размера оплаты труда.

В ответ на предостережение работодатель сообщил, что его сотрудники работают неполный рабочий день, поэтому заработная плата начисляется с применением коэффициента согласно отработанному времени.