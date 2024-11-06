Происшествия

Тело пропавшего в Великих Луках подростка продолжают искать водолазы

Тело молодого человека 2006 года рождения искали водолазы на реке Лазавица в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях по Псковской области.

Фото здесь и далее: управление обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях по Псковской области

Специалисты аварийно-спасательной службы области на реке Лазавица проводили поисково-водолазные работы по поиску предположительно утонувшего (по одной из версий следствия) гражданина 2006 года рождения.

Тело не найдено.

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Напомним, сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки устанавливают местонахождение пропавшего подростка Максима Новинского 2006 года рождения.

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Ранее тела предположительно утонувших искали в Невельском муниципальном округе на озере Ордово и в Порховском районе на озере Лучно.