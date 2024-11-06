Происшествия

Алкоголь на 18 тысяч рублей пытались открыто похитить в Пскове

Росгвардия задержала гражданина, который открыто похитил спиртные напитки стоимостью 18 тысяч рублей 12 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Около 13:00 сотрудники отдела вневедомственной охраны получили сообщение, что в магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 28-летнего псковича, который открыто похитил из торгового зала две бутылки коньяка общей стоимостью 18 315 рублей.

По факту грабежа проводится проверка.