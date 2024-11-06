Происшествия

Пскович пытался украсть алкоголь и был задержан

Росгвардейцы задержали мужчину, который совершил кражу спиртных напитков в Пскове 13 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Около 15:00 экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил информацию, что в магазине на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 42-летнего гражданина, который похитил из торгового зала спиртные напитки общей стоимостью 4 130 рублей.

По факту кражи проводится проверка.