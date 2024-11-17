Происшествия

Более 160 тысяч рублей украли мошенники у жительницы Пыталово

Неустановленный злоумышленник обманным путем завладел деньгами жительницы города Пыталово. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

14 ноября жительнице города Пыталово Псковской области позвонил неизвестный гражданин, который пообещал собеседнице подыскать дополнительный заработок в интернете. Под этим предлогом мошенник завладел деньгами женщины, а именно суммой более 160 тысяч рублей. Когда гражданка убедилась, что ее ввели в заблуждение, то мгновенно обратилась за помощью в полицию.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.