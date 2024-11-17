Происшествия

Мошенники выкрали около миллиона рублей у псковичей

Около миллиона рублей не досчитались несколько жителей Псковской области в результате мошеннических действий неустановленных лиц. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, ряду жителей Пскова, Пыталово, Новоржева и Палкинского района звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками банков, а также других организаций. И под разными предлогами завладели их сбережениями.

В частности, мошенники предложили своим собеседникам якобы для предотвращения попыток несанкционированного оформления кредитов и доступа к их банковским счетам срочно перевести денежные средства на «безопасные счета». Других пользователей злоумышленники ввели в заблуждение при осуществлении операций купли-продажи товаров на сайтах. А кому-то аферисты пообещали организовать дополнительный заработок в Сети.

В итоге доверчивые люди потеряли в совокупности около миллиона рублей. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела. В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются в ходе расследования.