Два трупа и 67 артснарядов обнаружили за неделю в Псковской области

Два трупа и 67 артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны обнаружили сотрудники управления обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях по Псковской области на прошлой неделе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении.
Фото здесь и далее: управление ОД в ЧС
Всего за прошедшую неделю, с 11 по 17 ноября, на территории Псковской области зарегистрировано 23 выезда, в том числе:
В рамках ликвидации последствий ДТП спасен 1 человек, которому оказана первая помощь. Идентифицировано 67 артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны. Поднят (извлечен с использованием водолазного снаряжения) труп, еще один труп обнаружен в природной среде.