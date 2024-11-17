Происшествия

Два трупа и 67 артснарядов обнаружили за неделю в Псковской области

Два трупа и 67 артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны обнаружили сотрудники управления обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях по Псковской области на прошлой неделе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении.

Фото здесь и далее: управление ОД в ЧС

Всего за прошедшую неделю, с 11 по 17 ноября, на территории Псковской области зарегистрировано 23 выезда, в том числе:

4 - на водные объекты;

5 - по ликвидации последствий ДТП;

1 - по идентификации взрывоопасных предметов;

5 - по обеспечению доступа в жилые и нежилые помещения;

3 - по поиску людей в природной среде;

3 - ложные;

2 - прочих.

В рамках ликвидации последствий ДТП спасен 1 человек, которому оказана первая помощь. Идентифицировано 67 артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны. Поднят (извлечен с использованием водолазного снаряжения) труп, еще один труп обнаружен в природной среде.