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Льва Шлосберга* отпустили из отделения полиции и изъяли технику

Зампред партии «Яблоко» Лев Шлосберг* отпущен из линейного отделения полиции в аэропорту Пскова. У политика изъяли технику. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Напомним, Льва Шлосберга (признан в России иноагентом) задержали 23 ноября в аэропорту Пскова.

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Ранее, в середине октября, в офисе псковского отделения партии прошли обыски. В главном следственном управлении Следственного комитета (ГСУ СК) России по Псковской области отмечали, что они проводились по уголовному делу в отношении Шлосберга*, который неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение российского законодательства об иностранных агентах, пишут «Известия». В региональном СК указали, что зампред «Яблока» повторно опубликовал свои материалы, не указав, что они созданы иноагентом.

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До этого, в начале октября, обыск прошел в псковской квартире Шлосберга*. В СК тогда рассказали, что это также произошло по делу о повторной публикации политиком материалов без указания, что они подготовлены иноагентом.

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Закон, регламентирующий деятельность иностранных агентов, определяет, что иноагентом может быть признано любое юридическое лицо, в том числе иностранное, объединение лиц или физлицо, если они получают иностранную поддержку или «находятся под иностранным влиянием» и ведут политическую деятельность, сбор сведений в области военно-технической деятельности России, которые могут использоваться против безопасности РФ, а также распространяют информацию или финансируют такую деятельность.

*признан иноагентом по версии Минюста РФ