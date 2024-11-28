Происшествия

Названа предположительная причина пожара с погибшими детьми в Островском районе

Пожароопасный режим работы газового оборудования стал предположительной причиной пожара в островской деревне Демешкино, при котором погибли двое детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

27 ноября в 15:00 в ведомство поступило сообщение о возгорании жилого дома на улице Садовая в деревне Демешкино Островского района.

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При пожаре пострадала женщина 37 лет, она доставлена в медицинское учреждение для оказания помощи. К сожалению, обнаружены погибшими двое детей в возрасте 16 и 3 лет.

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Причиной пожара, предположительно, стал аварийный пожароопасный режим работы газового оборудования. Для тушения привлекались 6 человек личного состава и 3 единицы техники.