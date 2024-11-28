Происшествия

Великолучанка забрала деньги из банкомата и попала под суд

24-летняя жительница Великих Лук обвиняется в краже денег из банкомата (пункт «в» части 2 статьи 158 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

В ходе следствия установлено, что в начале октября девушка, находясь в одном из отделений банка, обнаружила в банкомате денежные средства, принадлежащие потерпевшему в сумме 20 000 рублей, забытые последним. Не обнаружив собственника денег, обвиняемая забрала их себе, поле чего потратила.

Санкция пункт «в» части 2 статьи 158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.