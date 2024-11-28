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Двух 18-летних псковичек осудили на 15 лет за сбыт наркотиков

Двух 18-летних псковичек осудили на 15 лет лишения свободы за распространение наркотиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что в июне две 18-летние обвиняемые, входившие в состав организованной преступной группы, совершили на территории Пскова 8 особо тяжких преступлений по незаконному сбыту наркотических средств путем их «закладок» в тайники с последующей отправкой сведений об их месторасположении иному участнику организованной группы для реализации в будущем. Об этом сообщили в прокуратуре Псковской области.

Противоправная деятельность пресечена в результате оперативно-розыскной деятельности сотрудников полиции. Из незаконного оборота изъято свыше 95 граммов наркотических средств синтетического происхождения.

Псковский областной суд постановил приговор в отношении девушек. Они осуждены за совершение преступления, предусмотренного частью 5 статьи 228.1 УК РФ, каждой назначили наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.