Происшествия

Великолукские полицейские продолжают розыск пропавшего пять лет назад мужчины

Полиция Великих Лук устанавливает местонахождение 48-летнего Андрея Фёдорова Андрея Викторовича. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 22 марта 2019 года он ушёл из дома по улице Радищева в Великих Луках. До настоящего времени местонахождение мужчины не установлено.

Приметы: был одет в чёрную куртку с красными манжетами, вязаную шапку и спортивные штаны черного цвета, сапоги.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Фёдорова Андрея Викторовича, просят позвонить по телефонам: (811-53) 5-27-94, 8-906-2231128 или 02, 112.