Происшествия

Четыре жилых дома спасли пожарные в Плюсском районе

Возгорание хозяйственных построек произошло в Плюсском районе в поселке Заплюсье на улице Ленина 2 декабря, сообщение о пожаре поступило в 23.34. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Предположительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Огнеборцы спасли 4 жилых дома и 10 хозяйственных построек. Пожар ликвидировали 4 специалиста и 2 единицы техники.

А в 7.04 в этот день поступило сообщение о возгорании строительной бытовки на улице Никольской в деревне Родина Псковского района. Предположительная причина - аварийный режим работы электросети внутри постройки. Пожар ликвидировали 7 специалистов и 2 единицы техники.