Происшествия

Два жилых дома горели в деревнях Псковской области

Два жилых дома горели в Псковской области 4 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

В деревне Новоселье Плюсского муниципального округа на улице Ветеранов произошло возгорание в жилом доме. Возможная причина - несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. О пожаре стало известно в 13:33.

Пожарные спасли жилой дом и хозяйственную постройку. Пожар ликвидировали 4 специалиста и 2 единицы техники.

В 22:32 поступило сообщение о возгорании в жилом доме на улице Новоселов в деревне Бороусы Пыталовского муниципального округа. Предположительно, причиной стало короткое замыкание в обогревателе.

Сотрудники МЧС спасли жилой дом. Пожар ликвидировали 6 специалистов и 2 единицы техники.