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Двух великолучан осудили за организацию незаконного пребывания иностранцев на территории России

Великолукский городской суд Псковской области осудил двоих жителей города Великие Луки. Доказано, что они оба причастны к организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, по предварительному сговору, причем один из них - с использованием своего служебного положения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФСБ России по Псковской области.

Установлено, что осуждённые за денежное вознаграждение организовали фиктивную сдачу иностранными гражданами экзаменов для получения сертификата «О владении русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации». Мигрантам оглашались ответы перед тестированием, а ход проведения экзамена, фиксируемый на видеокамеру, неоднократно перезаписывался. Таким образом, было обеспечено незаконное пребывание в Российской Федерации пятнадцати иностранных граждан.

Великолукский городской суд назначил фигурантам уголовного дела наказание в виде 3 лет и 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.