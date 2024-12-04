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Жителя Ленобласти задержали в Пскове по подозрению в убийстве 25-летней давности

Уголовный розыск задержал жителя Ленобласти, его подозревают в убийстве 25-летней давности.

Ночью 6 декабря Следственный комитет Петербурга предъявил убийство 45-летнему жителю Ломоносовского района Ленобласти. По данным издания 47news.ru, его доставили из-под Пскова.

Убийство произошло в 1999 году. В материалах дела указано: ночью он залез через форточку в квартиру первого этажа дома №63 по Северному проспекту, но наткнулся на 88-летнюю хозяйку. Испугавшись, что его опознают, мужчина нанес ей 11 ножевых ранений. После задержанный несколько раз бывал в колонии, все приговоры получал за кражи и мошенничества.