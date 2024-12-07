Псковичку задержали за кражу одежды из магазина на улице Труда

Псковичка подозревается в краже одежды из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.
10 декабря в 13:46 экипажу группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на улице Труда – сработала кнопка тревожной сигнализации.
Прибыв на объект, сотрудники Росгвардии задержали 39-летнюю местную жительницу, которая пронесла через кассовый узел одежду, при этом не заплатив за неё.
По данному факту проводится проверка.