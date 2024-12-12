Происшествия

Пскович попался на краже в Сочи и может сесть в тюрьму

В дежурную часть отдела полиции Хостинского района УВД по городу Сочи с сообщением о краже обратился 36-летний местный житель. Мужчина пояснил, что из его частного дома пропали деньги и солнцезащитные очки. Общая сумма ущерба составила 50 000 рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По записям с камер видеонаблюдения сотрудники уголовного розыска выяснили, что к хищению имущества причастны мужчина и женщина. Они зашли в дом через ворота гаража, которые заявитель забыл закрыть, уезжая из дома. На первом этаже подозреваемые осмотрели шкафы, где, найдя наличность, забрали ее и перед уходом прихватили очки из прихожей.

При проведении дальнейших оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности злоумышленников. 36-летнего уроженца Псковской области и его сожительницу полицейские задержали по месту временного проживания в Сочи и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Установлено, что похищенные деньги они потратили, очки выбросили.

Следственное подразделение отдела полиции Хостинского района УВД по городу Сочи в отношении подозреваемых возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (Кража). Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.