Происшествия

Житель Пушкинских гор погасил задолженность почти 400 тысяч рублей после ареста автомобиля

В отделении судебных приставов Пушкиногорского, Новоржевского, Бежаницкого и Локнянского районов было возбуждено исполнительное производство о взыскании задолженности по кредитному договору с гражданина в размере 390 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Должник игнорировал требования исполнительного документа, и в отношении него были применены меры принудительного исполнения. Судебный пристав-исполнитель направил запросы в регистрирующие органы и кредитные организации, чтобы установить имущественное положение должника.

Согласно ответу из ГИБДД, у должника есть автомобиль. В ходе рейдового мероприятия сотрудники отделения судебных приставов установили местонахождение иномарки на парковке магазина.

Для понуждения должника к погашению задолженности судебный пристав-исполнитель составил акт описи и ареста автомобиля. После проведения оценки имущество было бы передано на торги.

Не желая расставаться со своим автомобилем, должник на личном приёме погасил задолженность в полном объёме, а также исполнительский сбор в размере 27 тысяч рублей за несвоевременную уплату долга.