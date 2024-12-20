Происшествия

Двое мужчин в Пскове задержаны за кражу продуктов

Подозреваемых в хищении задержали росгвардейцы в Пскове 22 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Наряд вневедомственной охраны Росгвадии получил информацию о том, что в охраняемом магазине, расположенном на улице Труда, сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 44-летнего гражданина, который пронес через кассовый узел продукты питания и средства гигиены, при этом не заплатив за них. Общая сумма ущерба составила 4 573 рубля.

В этом же магазине в 9:43 сотрудниками Росгвардии был задержан местный житель 1940 года рождения, который похитил из торгового зала спиртные напитки и продукты питания.

По фактам краж проводится проверка.