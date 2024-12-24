Происшествия

Топ-5 мошеннических схем на Новый год назвали эксперты

В топ-5 новогодних схем обмана вошли фейковые билеты, подставные розыгрыши, скидки, фиктивные услуги (например, Деда Мороза) и псевдоизменения в правилах и законодательстве, под предлогом которых у граждан выманивают данные и деньги. Об этом сообщили эксперты по кибербезопасности. Подобные схемы используются из года в год, но сейчас мошенники стали применять искусственный интеллект, чтобы повысить доверие и «эффективность» обмана.

Одной из самых распространенных схем мошенничества в преддверии 2025 года стали фейковые призы и подарки, рассказали в компании по кибербезопасности Zecurion. Злоумышленники устраивают как платные розыгрыши (для участия в которых нужно внести какую-то сумму), так и бесплатные — в них у граждан выманивают данные банковской карты, якобы чтобы впоследствии перечислить приз, пишут «Известия».

Другая схема — с подставными билетами на представления и мероприятия, новогодние елки, пьесы, балет, рассказали в Zecurion. Люди платят деньги на фишинговых сайтах, но в итоге не могут попасть на мероприятие. В топ схем в этом году также входят фиктивные предпразничные скидки, акции и распродажи.

Сейчас актуальное время для покупки подарков — в такой обстановке клиенты зачастую теряют бдительность, согласились в Почта Банке. Также в этот сценарий вписываются предложения о покупке горящих туров, добавили в МТС Банке.

Также в этом году мошенники стали часто использовать схему с фейковыми услугами — в основном речь идет о проведении праздников и развлечении детей, заказе Дедов Морозов, Снегурочек и супергероев, отметили в Zecurion.

Кроме того, в топ-5 входит схема с псевдоизменениями в законодательстве: мошенники информируют доверчивых людей о якобы новых законах, порядке оплаты, истечении срока действия каких-либо документов. А затем — требуют от жертвы что-то немедленное предпринять, «пока еще не поздно»: под этим предлогом выманивают личные и финансовые данные.