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Великолукский пенсионер заплатит 400 тысяч рублей за хранение немаркированных сигарет 

26.12.2024 11:04|ПсковКомментариев: 0

Великолучанин 1945 года рождения обвиняется в хранении немаркированной табачной продукции (пункт «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковской области.

В суде установлено, что мужчина хранил более 25 тысяч пачек немаркированной табачной продукции в одном из торговых центров города в двух помещениях, оборудованных под склады. Общая сумма приобретённого фигурантом немаркированного товара составляет свыше 3 млн рублей.

С учетом мнения гособвинителя суд признал мужчину виновным в незаконном приобретении, хранении с целью сбыта немаркированной табачной продукции в особо крупном размере. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей.

Теги: #прокуратура
Источник: Псковская Лента Новостей
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