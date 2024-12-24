Происшествия

Великолукский пенсионер заплатит 400 тысяч рублей за хранение немаркированных сигарет

Великолучанин 1945 года рождения обвиняется в хранении немаркированной табачной продукции (пункт «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковской области.

В суде установлено, что мужчина хранил более 25 тысяч пачек немаркированной табачной продукции в одном из торговых центров города в двух помещениях, оборудованных под склады. Общая сумма приобретённого фигурантом немаркированного товара составляет свыше 3 млн рублей.

С учетом мнения гособвинителя суд признал мужчину виновным в незаконном приобретении, хранении с целью сбыта немаркированной табачной продукции в особо крупном размере. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей.