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340 часов обязательных работ назначили жителю Дновского района за угрозу убийством и нанесение побоев

Прокуратура Дновского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 27-летнего жителя Дновского района. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 119 УК РФ (совершение угрозы убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы) и части 1 статьи 116.1 УК РФ (нанесение побоев, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Дновского района.

09 февраля обвиняемый в ходе конфликта на почве личных неприязненных отношений, имея умысел на угрозу убийством потерпевшей, с целью оказать психологическое давление, схватил её обеими руками за шею и при этом произнес слова угрозы. Учитывая физическое превосходство и агрессивное состояние подсудимого, демонстрировавшего готовность привести свои слова в исполнение, потерпевшая угрозу своей жизни восприняла реально. Затем, 13 февраля 2024 года, он также в ходе конфликта умышленно нанес нескольким потерпевшим удары кулаком в область лица.

Ранее мужчина был привлечен к административной ответственности, предусмотренной статьёй 6.1.1 КоАП РФ (нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статьей 15 УК РФ, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния).

Приговором Дновского районного суда Псковской области от 19 ноября 2024 года подсудимому по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, вынесли окончательное наказание в виде обязательных работ на срок 340 часов.

Приговор суда вступил в законную силу.