Происшествия

Мошенники нашли новый способ кражи денег через виртуальные карты

В Центробанке сообщили о массовых случаях мошенничества с использованием виртуальных и токенизированных карт для оплаты через смартфон.

Злоумышленники предлагают клиентам привязать к своему электронному кошельку, например, к Mir Pay, некую карту, а затем через банкомат перевести на неё наличные якобы для их сохранения. Однако на самом деле эти деньги попадают в распоряжение мошенников, пишут «Известия».

В крупнейших кредитных организациях также подтвердили, что данная схема обмана получила широкое распространение в России.

Злоумышленники используют эту схему для того, чтобы усыпить бдительность жертвы, так как клиент не видит информацию о получателе денежных средств, отметили в Банке России.