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Происшествия

Два жилых дома спасли пожарные в Плюссе

20.01.2025 11:10|ПсковКомментариев: 0

Вечером 19 января пожарные ликвидировали возгорание нежилого дома в Октябрьском переулке в Плюссе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Возможной причиной стало неосторожное обращение с огнем. Спасены два соседних жилых дома и одна хозяйственная постройка. Для ликвидации привлекались 4 специалиста и 2 единицы техники.

В этот же день в 22:35 произошло возгорание двухэтажного жилого дома в деревне Рыканово Великолукского района. Оперативно прибывшие пожарные ликвидировали очаг возгорания, никто не пострадал.

Предположительной причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи. Пожарные спасли две хозяйственные постройки. Для ликвидации привлекали 15 специалистов и 4 единицы техники.

Теги: #МЧС
Источник: Псковская Лента Новостей
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