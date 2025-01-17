Происшествия

Псковичка лишилась свободы за оплату покупок с чужой карты

6 месяцев лишения свободы условно получила 32-летняя уроженка города Пскова за кражу денег с банковского счета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

При рассмотрении уголовного дела суд установил, что 20 августа 2024 года псковичка нашла банковскую карту, с помощью которой оплачивала товары в различных магазинах на общую сумму 11 861 рубль.

Суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ, а именно в совершении кражи, назначил ей наказание в виде лишения свободы условно сроком на 6 месяцев.