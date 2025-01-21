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Частичное погашение долга не спасло великолучанина от наказания за неуплату алиментов

В Великих Луках состоялось судебное заседание, на котором рассматривалось дело великолучанина, обвиняемого в неуплате средств на содержание несовершеннолетнего ребёнка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что подсудимый обязан выплачивать алименты на содержание сына. В июле 2023 года его подвергли административному наказанию за неуплату. Однако в период с февраля по сентябрь 2024 года подсудимый вновь не исполнял решение суда, имея постоянный доход и являясь самозанятым. Задолженность за этот период составила 7 200 рублей.

В судебном заседании подсудимый заявил о погашении задолженности по алиментам, но судом было установлено, что она погашена лишь частично. По состоянию на 1 января 2025 года общая сумма задолженности составила 276 458 рублей.

Суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначил ему наказание в виде исправительных работ на срок 6 месяцев с удержанием 5% из заработной платы ежемесячно в доход государства.