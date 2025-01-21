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Создателей нарколаборатории в Порховском районе приговорили к 15 годам колонии

Суд приговорил двоих жителей Тульской области к 15 годам колонии за организацию нарколаборатории в Порховском районе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Видео: пресс-служба УФСБ России по Псковской области

Доказано, что в 2023 году осуждённые 1988 и 1994 годов рождения вступили в состав организованной группы, которая занималась незаконным оборотом наркотических средств. По заданию кураторов фигуранты в Порховском районе приобрели домовладение, на территории которого в одном из помещений установили специальное химическое и иное оборудование. С его помощью незаконно произвели около 264 килограммов запрещенных веществ.

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Псковский областной суд назначил обоим фигурантам наказание в виде 15 лет лишения свободы. Отбывать срок они будут в исправительных колониях строгого режима. Приговор вступил в законную силу.